Alman basını yazdı: Berlin yönetimi, YILDIRIMHAN ve TAYFUN füzelerine talip

Savunma ihracatının yeni lideri olma yolunda adım adım...

Türk savunma sanayiine kazandırılan yeni ürünler, sadece ülkede değil bütün dünyada rağbet görüyor.

Son olarak SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkan Türkiye'nin ilk balistik füzesi YILDIRIMHAN, büyük beğeni topladı.

DÜNYA MANŞETLERİNE ÇIKTI

Sahip olduğu özellikler ile adından söz ettiren YILDIRIMHAN, birçok ülkenin basınında geniş yer edindi.

Bunlar arasında en çok Yunanistan ve İngiltere öne çıkarken Alman basını da yerli ve milli füzeyi manşetlerine taşıdı.

YILDIRIMHAN İngiltere’de gündemde: Türkiye sayılı ülkeler arasında

TÜRKİYE'DEN SİLAH ALMAYI PLANLIYORLAR İDDİASI

Welt gazetesinin haberine göre, Almanya'ya Tomahawk füzeleri konuşlandırmaktan vazgeçmesi üzerine Almanya, diğer NATO müttefikleriyle birlikte alternatif planlar üzerinde çalışıyor.

Bunlar arasında en dikkat çekeni ise ABD'li şirketlerle ortak üretime paralel olarak Türkiye'den silah sistemleri satın alınması olarak öne çıkıyor.

YILDIRIMHAN VE TAYFUN'UN PEŞİNDELER

Gazetenin haberine göre, Berlin Avrupalı NATO müttefiklerinin korunması amacıyla Türkiye'den kıtalararası balistik YILDIRIMHAN füzesiyle hipersonik TAYFUN Blok-4 füzelerinin alınması konusunda istişarelerin sürdüğü kaydedildi.

İKİ FÜZE DE ÜST DÜZEY ÖZELLİKLERE SAHİP

Uzun menzilli hipersonik TAYFUN Blok-4 füzeleri de geçen yıl temmuz ayında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıtılmıştı.

Roketsan tarafından geliştirilen balistik füzenin menzili ile ilgili resmi bir açıklama bulunmamasına rağmen, menzilin bin 500 kilometrenin üzerinde olması bekleniyor.

Öte yandan YILDIRIMHAN, 6 bin kilometre menzile ulaşabilirken füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği belirtildi.

2028'DE TESLİM ALMAYI HEDEFLİYORLAR

Haberde Berlin'in, henüz geliştirme aşamasında bulunan YILDIRIMHAN'ın teslimatının en erken 2028'den itibaren gerçekleşebileceğine inandığı vurgulanıyor.

Ayrıca TAYFUN Blok-4 teslimatının da birkaç yıl daha süreceğinin hesaplandığı belirtiliyor.

YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS ENGELİ

Öte yandan haberde AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın, alımların AB ortak fonu SAFE üzerinden gerçekleşmesine karşı çıkacağı yazıldı.

Berlin bu nedenle alım anlaşmasının doğrudan Almanya ile Türkiye arasında yapılması ve AB içinde Almanya öncülüğünde, Türkiye'den silah alımını finanse edecek daha küçük bir koalisyon oluşturulması seçenekleri üzerinde durduğu aktarıldı.

TEMMUZ AYINDA DUYURU GELEBİLİR

Türkiye'den silah alımı konusunda henüz nihai bir karar verilmediği belirtilmekle birlikte Welt'e konuşan diplomatik kaynaklar, bu konuda olası bir anlaşmanın Ankara'da temmuz ayında yapılacak NATO zirvesi sırasında kamuoyuna duyurulabileceğini aktardı.