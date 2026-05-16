Alman basınında Türkiye: Savunma sanayisi NATO'ya ders verecek seviyede

Türkiye, özellikle son yıllarda 'milli teknoloji hamlesi' ve yerli savunma sanayii yatırımlarıyla köklü bir değişim yaşadı.

Ambargolar ve bölgesel güvenlik tehditleri karşısında bağımsızlığa odaklanan politika, Ar-Ge yatırımlarını, özel sektör katılımını ve devlet destekli projeleri tetikledi.

Bu süreçte Baykar, TUSAŞ, ASELSAN ve ROKETSAN gibi şirketler uluslararası alanda rekabetçi ürünler geliştirdi.

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki bu yükselişi, küresel düzeyde dikkat çekmeye başladı.

"NATO'NUN TÜRKİYE'DEN ALABİLECEĞİ DERSLER"

Dünya genelinde, başta Avrupa olmak üzere, özellikle üst düzey yetkililerin sık sık övgüsünü alan Türk savunma sanayii, bir kez daha Alman basınının gündeminde yer aldı.

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşümünü "NATO'nun Türkiye'den alabileceği dersler" başlığıyla manşete taşıdı.

"TÜRKİYE, SİLAH İHRACATÇISI BİR ÜLKEYE DÖNÜŞTÜ"

Savunma ihracatları 2002'de 248 milyon dolar seviyesindeyken 2025'te yaklaşık 10 milyar dolar eşiğini aşarak 40 kat artış gösterdi.

Bu rakamlarla Türkiye, dünyanın yaklaşık 11. büyük silah ihracatçısı konumuna yükseldi.

Haberde tam da bu konuya değinilerek, "Türkiye silah ithal eden bir ülkeden silah ihracatçısı bir ülkeye dönüştü." ifadesi kullanıldı.

"NATO'NUN TÜRKİYE'DEN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİ VAR"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte da Türkiye ziyaretinde "Türkiye bir savunma sanayii devrimi yaşadı. NATO olarak Türkiye'den öğrenecek çok şeyimiz var." ifadelerini kullandı.