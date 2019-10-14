Alman dergisi: AB'nin silah ambargosu boşuna

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonlar 6. günde de devam ediyor.

Amerika ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen teröristlerin Mehmetçik tarafından tek tek etkisiz hale getirilmesi üzerine, Türkiye'ye silah ambargosu konusunda tartışmalar başladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkeler kendi kararlarını açıkladıktan sonra 28 AB üyesi ülke, Türkiye'ye karşı karar almak üzere toplandı.

"TÜRKİYE'NİN BİZİM SİLAHLARIMIZA İHİTİYACI YOK"

Almanya'nın yüksek tirajlı dergilerinden Zenith dergisi Genel Yayın Yönetmeni Daniel Gerlach, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye’nin artık Avrupa ve hatta Almanya’dan silah ithalatına bağımlı olmadığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması konusundaki çalışmalarını değerlendiren Gerlach, “Siyasi açıdan bakıldığında bu karar, gerekli ve tamamen izah edilebilir. Barış Pınarı Harekatı açısından bakarsak, Türkiye artık Avrupa ve hatta Almanya’dan silah ithalatına bağımlı değil” ifadelerini kullandı