Alman devi Commerzbank, 3 bin kişiyi işten çıkaracak

Kapsamlı işten çıkarma hamlesi...

Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank, İtalyan UniCredit'in devralma girişimine karşı "bağımsızlık" stratejisini sertleştirerek 3 bin kişilik istihdam kesintisine gideceğini açıkladı.

3 BİN PERSONEL İŞTEN ÇIKARILIYOR

Banka, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla 3 bin kişilik ek istihdam kesintisine gideceğini ve 2030 yılı için karlılık hedeflerini önemli ölçüde yükselttiğini duyurdu.

Commerzbank Üst Yöneticisi (CEO) Bettina Orlopp, Frankfurt'ta düzenlenen toplantıda, bankanın 2030 stratejisinin beklenenden daha güçlü sonuçlar verdiğini belirterek, "Stratejimiz işliyor ve başlangıçta planlanandan çok daha yüksek bir potansiyele sahibiz." dedi.

GELİR HEDEFİ BELLİ OLDU

Orlopp, bankanın 2030 gelir hedefini 16,8 milyar avro ve net kar beklentisini 5,9 milyar avro olarak açıkladı.

Banka, operasyonel verimliliği artırmak için yapay zeka kullanımına 2030 yılına kadar yaklaşık 600 milyon avro yatırım yapmayı planlıyor.

Yapay zekanın sağladığı otomasyon sayesinde iş gücünde yüzde 10'luk bir verimlilik artışı hedeflenirken, 38 bin kişilik kadrodan 3 bin pozisyonun kesilmesi konusunda iş konseyi ile mutabakata varıldı.

Banka, bu süreç için 450 milyon avroluk bütçe ayırdı.

2011'DEN BU YANA EN İYİ PERFORMANSI SERGİLEDİ

UniCredit’in sunduğu devralma planlarını "belirsiz" ve "uygulama riskleri yüksek" olarak nitelendiren Commerzbank yönetimi, organik büyümenin hissedarlar için daha güvenli olduğunu vurguladı.

Banka, ancak hissedarlara cazip bir prim sunulması ve bankanın KOBİ odaklı iş modelinin korunması şartıyla görüşmelere açık olduğunu yineledi.

Yılın ilk çeyreğinde 913 milyon avro net kar elde eden Commerzbank, 2011'den bu yana en iyi çeyrek performansını sergiledi.

Faaliyet karı ise yıllık bazda yüzde 11 artarak 1,36 milyar avro ile rekor seviyeye ulaştı. Analistler, faaliyet karının 1,32 milyar avro seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.

AVRUPA FİNANS TARİHİNİN EN BÜYÜK DEVRALMA FAALİYETLERİNDEN BİRİ

İtalyan bankacılık grubu UniCredit'in, Commerzbank'ı bünyesine katmak için başlattığı hamleler, Avrupa finans tarihinin en büyük devralma faaliyetlerinden birine dönüştü.

Eylül 2024'te başlayan ve Mart 2026 itibarıyla 35 milyar avroluk resmi teklifle yeni bir boyuta taşınan süreç, ekonomi yönetimleri ve piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Süreç, Alman Federal Hükümeti'nin 2008 finansal krizinden bu yana elinde tuttuğu Commerzbank hisselerinin bir kısmını satışa çıkarmasıyla başladı.

UniCredit, piyasa beklentilerinin aksine hisselerin büyük bir bölümünü (yüzde 4,5) tek başına satın alarak toplam payını yüzde 9’a çıkardı.

Alman hükümeti, hisselerin geniş bir yatırımcı grubuna yayılmasını planlarken tamamının bir rakip bankaya gitmesini "hatalı bir süreç yönetimi" olarak nitelendirerek bu hamleye sert tepki gösterdi.

Mart 2026'da 35 milyar avroluk resmi pay alım teklifini sunan UniCredit, süreci tamamlamak için Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) gelecek nihai onayı bekliyor.

"UNICREDIT GELİRSE 15 BİN KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR"

Öte yandan, Alman sendikalar UniCredit kontrolünde Almanya genelinde 15 bin kişinin işini kaybedebileceği uyarısında bulunarak hükümete baskıyı artırdı.

Commerzbank çalışan temsilcileri ve sendikalar, UniCredit’in devralma girişimine karşı banka yönetiminin bağımsız kalma stratejisine destek vererek olası bir birleşmenin "istihdam kıyımına" yol açacağı uyarısında bulundu.

Commerzbank Genel İş Konseyi Başkanı Sascha Uebel, bankanın kendi planladığı 3 bin kişilik kesintinin, bir devralma durumunda yaşanacak kayıpların yanında çok daha az sancılı olduğunu vurguladı.

Uebel, UniCredit’in yönetime geçmesi halinde yan kuruluşlar ve uluslararası merkezlerle birlikte 10 binden fazla çalışanın etkilenebileceğini belirtti.