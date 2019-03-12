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Alman devi Deutsche Bank batıyor

Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından biri olan Deutsche Bank zor günlerden geçiyor. Eleman çıkartarak, şubelerini kapatarak küçülme yoluna giden Deutsche Bank, adeta son çırpınışlarını yaşıyor.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 15:35..
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Alman devi Deutsche Bank batıyor

Almanya'nın en büyüğü ve dünyanın da en büyüklerinden biri olan Deutsche Bank, oldukça zor bir finansal dönemeçte.

Geçtiğimiz yıl küçülme planını devreye alan Deutsche Bank'ta, şube kapatmalar ile çok sayıda personelin işten çıkartılması hayata geçirilmişti. Buna rağmen bilançosunu toparlayamayan Deutsche Bank'ı hayata döndürmek için Alman yönetimi son kozlarını oynuyor.

COMMERZBANK İLE BİRLEŞME

Ülkenin bir diğer büyük finans kurumu olan Commerzbank ile Deuctshe Bank'ın birleştirilmesi konusu daha önce gündeme gelirken, bu konu artık açık bir şekilde ilan ediliyor.

Alman devi Deutsche Bank batıyor

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, ülkenin en büyük iki bankası Deutsche Bank ile Commerzbank’ın birleşme görüşmeleri yapmakta olduklarını doğruladı. Birleşme görüşmelerine ilişkin basında yer alan haberlerin sorulduğu Scholz, “Durumun nasıl olduğu konusunda görüşmeler var.” yanıtını verdi.

Alman devi Deutsche Bank batıyor

HİSSELER ERİYOR

Alman devi Deutsche Bank'ın geçen yıldan bu yana devam eden eriyişi, borsalara da yansıdı. Özellikle son birkaç ay içerisinde hızlanan bu düşüş, artık erimeye döndü. Borsada Deutsche Bank'ın hisseleri, en çok zarar ettiren hisselerden biri oldu.

Alman devi Deutsche Bank batıyor

Alman hükümeti, Deutsche Bank’ın sağlığı konusunda endişe ediyor ve Commerzbank le birleşmesi için bastırıyor. Ancak Deutsche Bank’ın en büyük iki hissedarı, böyle bir birleşmeye kuşku ile yaklaşıyor.

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