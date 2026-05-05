Alman devi Volkswagen'de kriz: 50 bin çalışan işten çıkarılacak, fabrikalar kapanacak

Volkswagen Grubu, tarihindeki en zorlu ekonomik süreçlerden birini geçirirken 2030 yılına kadar sürecek kapsamlı bir kemer sıkma politikasına geçiş yaptı.

Grup CEO'su Oliver Blume tarafından hissedarlara duyurulan plana göre, önümüzdeki dört yıl içinde tam 50 bin çalışanın işine son verilecek.

ÜRETİM DÜŞECEK VE FABRİKALAR KAPANACAK

Alınan bu radikal tasarruf kararları kapsamında bazı fabrikaların tamamen kapatılması ve yıllık otomobil üretim kapasitesinin 9 milyon adede düşürülmesi planlanıyor.

Grubun bu acı reçeteyi acilen devreye sokmasının temelinde ise markaların dünya genelinde yaşadığı büyük satış kayıpları yatıyor.

SATIŞLARDAKİ DÜŞÜŞ, KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Açıklanan 2026 yılı ilk çeyrek verilerine göre, Volkswagen Grubu bünyesinde satışlarını artıran tek marka Skoda oldu.

Buna karşılık Porsche yüzde 14.7, Lamborghini yüzde 11.7, Bentley yüzde 9.9 ve Volkswagen'in kendisi yüzde 7,6 oranında kan kaybetti.

İŞ MODELİ ACİLEN DEĞİŞTİRİLECEK

Şirket yöneticilerinden Arno Antlitz, Çinli rakiplerin pazar baskısı ve ABD'nin yeni gümrük vergileri nedeniyle daha fazla tasarruf yapmaları gerektiğine dikkat çekti.

Antlitz, ürün kalitesinden ödün vermeden maliyetleri iyileştirmek ve iş modelini acilen dönüştürmek zorunda olduklarını vurguladı.

BAZI MODELLER ÜRETİMDEN KALDIRILABİLİR

Şirket, AR-GE süreçlerinde kaynak israfını önlemek ve maliyetleri düşürmek adına önümüzdeki yıllarda bazı araç modellerini üretimden kaldırmayı gündemine aldı.

Bu yeni stratejiyle birlikte genel giderlerin büyük ölçüde azaltılarak fabrikalardaki verimliliğin artırılması hedefleniyor.