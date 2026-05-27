Alman ekonomisinde beklentiler aşağı çekildi

Ekonomi Bilirkişi Kurulu, Almanya ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmesinde 2026 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) tahminini yüzde 0,5 olarak revize etti. 2027 yılı beklentisi ise yüzde 0,8 seviyesinde korundu. Daha önce açıklanan tahminlerde, 2026 için yüzde 0,9’luk büyüme öngörülüyordu.

ENERJİ KRİZİ VE SAVAŞ ETKİSİ EKONOMİYİ BASKILIYOR

Raporda, özellikle Orta Doğu merkezli çatışmaların enerji piyasalarında yarattığı dalgalanmalara dikkat çekildi. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu artırdığı, hane halkının alım gücünü düşürdüğü ve sanayi üretimini zayıflattığı belirtildi.

Ekonomi uzmanları, “Jeopolitik riskler üretim maliyetlerini artırarak özel sektör yatırımlarını frenliyor” değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Kurulun projeksiyonlarına göre Almanya’da 2025’te yüzde 2,2 seviyesinde olan enflasyonun 2026’da yüzde 3’e çıkması, 2027’de ise yüzde 2,8’e gerilemesi bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürdüğü ifade edildi.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE REFORM ÇAĞRISI

Raporun dikkat çeken bölümlerinden birinde, Almanya’da yaşlanan nüfusun sosyal güvenlik sistemi üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulandı. Prim oranlarının 2040’a kadar yüzde 50 seviyesine yaklaşabileceği öngörüldü.

Uzmanlar, sağlık ve bakım sistemlerinde yapısal reform yapılması gerektiğini belirterek maliyetlerin düşürülmesi ve sistemin sürdürülebilir hale getirilmesi çağrısında bulundu.

SANAYİ VE İHRACAT MODELİ ZORLANIYOR

Almanya’nın geleneksel ihracata dayalı ekonomik modelinin küresel rekabet, yüksek enerji maliyetleri ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle baskı altında olduğu kaydedildi. Özellikle Çin kaynaklı rekabet ve enerji fiyatlarındaki artışın sanayi üretimini zorladığı ifade edildi.

UZMANLARDAN UYARI: ZAYIFLAMA SÜREBİLİR

Ekonomi Bilirkişi Kurulu Başkanı Monika Schnitzer, sosyal güvenlik harcamalarının kontrol altına alınması gerektiğini belirterek, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde büyüme üzerindeki baskının devam edeceği uyarısında bulundu.