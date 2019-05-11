Alman havayollarında cinsel taciz skandalı

Alman Bağımsız Kabin Personeli Örgütü (UFO) yayınladığı araştırma raporunda kabin personelinin yüzde 50’sinin iş yerinde cinsel tacize uğradığını açıkladı.

YÜZDE 45'İ AMİRLER, YÜZDE 25'İ YOLCULARIN TACİZİNE UĞRUYOR

30 bin çalışanın kayıtlı olduğu Bağımsız Kabin Personeli Örgütü (UFO)’nun raporunda iş yerinde tacize uğrayan personelin taciz olaylarının yüzde 45’inin uçakta amirleri tarafından, yüzde 25’inin ise yolcular tarafından gerçekleştiğini belirledi.

ÇALIŞMA BAŞLATILACAK

UFO Politika Sorumlusu Sylvia Gassner, tacize uğrayanların şikayetlerini soruşturan kişilerin de tacizcilerden olduğunu, yapılan şikayetlerin yüzde 50’lik bir bölümü herhangi bir neticeye bağlanmadan dosyanın kapandığını, bunun için de mağdurların korunması için olayları araştıranların da yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Gassner, tüm hava yolu şirketlerinin taciz olaylarının önlenebilmesi için çalışma başlatılmasını istedi.

UFO’nun istihdam ve politika yönetim kurulu üyesi Christoph Drescher’de taciz olaylarıyla alakalı olarak mağdurun korunması için işverenler, tacize uğrayanlar için koruyucu önlemlerin alınmasını, personelin bu konuda eğitilmesini, taciz olaylarının belirlenmesi için mağdurların başvuracağı bir oluşumun hayata geçirilmesini istedi.