Alman hayırseverden örnek davranış

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs nedeniyle işsiz kalan ve zor durumda bulunan insanlara devletin kurumları ve belediyelerin yanı sıra maddi durumu iyi olan vatandaşlar yardımda bulunuyor.

Birçok esnaf ve şahıs hazırlattığı yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

ALMAN YARDIMSEVERDEN ÖRNEK YARDIM

Bir süredir Manavgat'ın Side Mahallesi'nde yaşayan ve bundan sonra yaşantısını Side’de sürdüreceğini belirten Alman vatandaşı Maık Koge, Side ve Manavgat’ın diğer mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Koge, okul müdürleri ve öğretmenler aracılığıyla belirlediği 24 aileye 500’er Türk Lirası nakit para yardımında bulundu.

"İMKANI OLAN HERKESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIMA ÇAĞIRIYORUM"

Yardımları bizzat kendi eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Koge, “Ben Almanya’dan Manavgat’a Side’ye gelerek yerleştim. Bundan sonra bu güzel beldede yaşamımı sürdürmeyi planlıyorum. Ayrıca burada çeşitli yatırımlar da yapmayı düşünüyorum. Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Manavgat’ta da birçok kişi işsiz kaldı. Birçok kişinin yardıma ihtiyacı var. Ben de burada yaşayan bir vatandaş olarak bu durum karşısında duyarsız kalamazdım. Elimden geldiğince yardımda bulunmaya çalıştım. İmkanı olan herkesi ihtiyaç sahiplerine yardıma çağırıyorum” dedi.

"BU DUYARLILIK DEVAM EDERSE KISA SÜREDE VİRÜSÜ YENERİZ"

Türk insanının koronavirüs konusunda diğer Avrupa ülkelerine göre daha duyarlı olduğuna dikkat çeken Koge, “Bu duyarlılığın devam etmesi durumunda en kısa sürede bu virüs olayının aşılacağını ve başta turizm olmak üzere insanların normal yaşantısına dönebileceğine inanıyorum” dedi.