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Alman İslam Konferansı'nda domuz eti servisi

Alman İslam Konferansı'nda sunulan büfede domuz etinin de servis edilmesi tepkilere neden oldu. Bakanlıktan özür açıklaması geldi.

Haber Merkezi | 02.12.2018 - 09:19..
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Almanya'da Federal İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği İslam Konferansı'nda domuz etinin servis edilmesi tartışmalara yol açtı.

BÜFEDE DOMUZ ETİ DE VARDI

İlk kez 2006'da toplanan ve Alman devleti ile Almanya'da yaşayan Müslümanlar arasında diyaloğu ve Müslümanların uyumunu geliştirmek için bu yıl 12'ncisi düzenlenen iki günlük buluşmadaki büfede domuz etinin servis edildiği ortaya çıkmıştı.

Alman İslam Konferansı'nda domuz eti servisi

Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'ndan Tuncay Özdamar'ın Twitter üzerinden duyurduğu olay kısa sürede sosyal medyada tartışılmaya başlandı.

"SEEHOFER'İN BAKANLIĞI BUNUNLA NE DEMEK İSTİYOR"

Gazeteci Özdamar, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in ev sahipliğinde sunulan büfede domuz etinin yer aldığını duyurduğu Tweet'inde, "İnşallah helaldi. Seehofer'in İçişleri Bakanlığı bununla ne demek istiyor? Domuz eti yemeyen Müslümanlara biraz saygı gösterilmesi yerinde olurdu." ifadesini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİLER

DW'nin haberine göre gelen tepkiler üzerine Federal İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, büfede 13 farklı yiyeceğin bulunduğuna ve büfe hazırlanırken, katılımcıların "dini çeşitliliğinin" de göz önünde bulundurulduğuna dikkat çekildi. Bakanlık açıklamasının sonunda yine de "Bazı kişilerin dini duyguları incindiyse, bundan üzüntü duyarız." diyerek özür diledi.

Alman İslam Konferansı'nda domuz eti servisi

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