Alman istihbaratı karpuzu antisemit ilan etti

Hitler dönemindeki Yahudi soykırımı utancını taşıyan Almanya, suçluluk duygusu bahanesiyle İsrail'e yardakçılık yapıyor.

Dün faili oldukları soykırımın günahını çıkartmak isterken bugünkü soykırımın da ortağı durumuna düşüyor.

Alman kurumları şimdi de Filistin eylemlerinde kullanılan karpuz simgesinin Yahudi karşıtlığıyla bağlantılı olduğunu iddia etti.

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yayınladığı raporda, Filistin destekçisi eylemlerde aşırılıkçı sloganlar ve simgeler kullanıldığı öne sürüldü.

ALMAN SOLU FİLİSTİN YANLILARIYLA

BfV'ye göre bazı Filistin destekçileri, kişisel ya da ailevi nedenlerle çatışmadan doğrudan etkilenmiş durumda ve bu nedenle İsrail’e karşı güçlü duygusal tepkiler veriyorlar.

BfV, ayrıca son dönemde Filistin'e destek veren ve aşırılık yanlısı olduğu iddia edilen gruplarla Alman aşırı sol çevreleri arasındaki işbirliğinin arttığını, ortak protestolar ve etkinliklerin sıklaştığını bildirdi.

KARPUZ KORKUSU

Anayasa Koruma Teşkilatı'nın dikkat çektiği semboller arasında İsrail haritası şeklinde tasvir edilen kesilmiş karpuz da yer aldı.

Özellikle kesilmiş karpuzun, İsrail'i içine alan harita gibi kullanılması durumunda aşırılık ve İsrail'in var olma hakkını yok sayma olarak kabul edilebileceği iddia edildi.

Kurum, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganının ise bağlama göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Alman mahkemeleri, daha önce sloganın ancak Almanya'da yasaklı Hamas'a açık atıf taşıdığı durumlarda cezai sorun oluşturabileceğine hükmetmişti.

"Yalla Yalla Intifada" ve "Bebek katili İsrail" gibi sloganlar da bu kategoride değerlendirildi.

KIRMIZI ÜÇGEN

Filistin'e destek gösterilerinde sıkça görülen kırmızı üçgen sembolü de Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları ile ilişkilendirildi.

BfV’ye göre bu sembol, Hamas propaganda videolarında saldırı hedeflerini işaretlemek için kullanıldı ancak Filistinliler arasında kırmızı üçgen, 1967 Altı Gün Savaşı sonrasında Filistin bayrağının yasaklandığı dönemlerde alternatif sembol olarak da benimseniyor.

AHTAPOT "KOMPLO"SU

BfV’nin yayımladığı 80 sayfalık “Gizli Mesajlar-Antisemitik Kodlar ve Şifreler” başlıklı broşürde de farklı ideolojik çevrelerde kullanılan antisemitik sembollere yer verildi.

Bunlardan biri olan ahtapot figürünün, "Yahudi dünya komplosu" iddialarını temsil etmek amacıyla kullanıldığı belirtildi.