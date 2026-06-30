Alman kadın kıyafeti nedeniyle uçağa alınmadı: Üzerinizde bir şey yok

Alman fitness fenomeni Edda Elisa, üzerindeki kıyafet nedeniyle Almanya'nın en büyük hava yolu şirketi olan Lufthansa tarafından uçağa bindirilmedi.

Ünlü fenomen, Lufthansa görevlilerinin kendisini uçağa almadığını açıkladı.

"ÇIPLAKSINIZ"

Görevlilerin, bu şekilde uçağa alınamayacağını söyleyerek üzerine ek bir kıyafet giymesini talep ettiği belirtildi.

Sosyal medyadan bir video yayımlayıp, yaşadıklarını anlatana ünlü fenomen, görevlinin kendisine “Üzerinizde hiçbir şey yok, siz çıplaksınız. Normal kıyafet giymiyorsunuz, üstünüze bir şey almalısınız. Üstünüze bir şey giyerseniz geçebilirsiniz.” dedi.

"MECBUREN GİYİNDİM"

Çok büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getiren Elisa, "Uçmak için mecburen üstüme bir şey aldım." dedi.