Alman mahkeme Suriyeli sığınmacının Türkiye savunmasını

Almanya'da, 13 Haziran’da Avusturya’dan gelen bir otobüste, Alman polisleri tarafından yapılan sınır kontrolü sırasında, kendine ait olmayan bir Bulgar kimliği ile yakalanan, daha sonra Suriyeli olduğunu itiraf eden sığınmacı, kendisini Yunanista’a sınır dışı etmek isteyen Alman makamlarına karşı itiraz etti.

Suriyeli sığınmacının itirazında 'Türkiye'nin güvenli olmadığı' ifadesi yer aldı.

İTİRAZI KABUL ETTİ

Bavyera İdare Mahkemesi, bu gerekçeyi içeren itirazı kabul etti.

2016 yılında imzalanan AB-Türkiye mutabakatı, kaçak yollarla Türkiye üzerinden Avrupa'ya gelen Suriyeli sığınmacıların iadesini, iade edilen her Suriyeli karşılığında bir Suriyeli sığınmacının yasal yollardan Avrupa'ya kabul edilmesini öngörüyor.

TÜRKİYE-AB MUTABAKATINI ETKİLEYEBİLİR

Bavyera mahkemesinin Türkiye’nin “güvenli üçüncü ülke” statüsünü sorgulayan ve kaçak yollardan Almanya’ya gelen Suriyeli sığınmacının sınır dışı edilmemesini öngören son kararının, Türkiye-AB mülteci mutabakatının işleyişini nasıl etkileyeceği merak konusu.

Mahkeme kararının, emsal karar teşkil etmesi halinde mutabakatın uygulanmasının zora girebileceği ifade ediliyor.