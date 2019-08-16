taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5707
Euro
6.185
Altın
1514.92
Borsa
95734.17
Gram Altın
271.258

Alman mahkeme Suriyeli sığınmacının Türkiye savunmasını

Türkiye'nin güvenli olmadığını iddia ederek dönmek istemediğini belirten Suriyeli sığınmacı Bavyera İdare Mahkemesi tarafından haklı bulundu.

Haber Merkezi | 16.08.2019 - 20:31..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Alman mahkeme Suriyeli sığınmacının Türkiye savunmasını

Almanya'da, 13 Haziran’da Avusturya’dan gelen bir otobüste, Alman polisleri tarafından yapılan sınır kontrolü sırasında, kendine ait olmayan bir Bulgar kimliği ile yakalanan, daha sonra Suriyeli olduğunu itiraf eden sığınmacı, kendisini Yunanista’a sınır dışı etmek isteyen Alman makamlarına karşı itiraz etti.

Suriyeli sığınmacının itirazında 'Türkiye'nin güvenli olmadığı' ifadesi yer aldı.

İTİRAZI KABUL ETTİ

Bavyera İdare Mahkemesi, bu gerekçeyi içeren itirazı kabul etti.

2016 yılında imzalanan AB-Türkiye mutabakatı, kaçak yollarla Türkiye üzerinden Avrupa'ya gelen Suriyeli sığınmacıların iadesini, iade edilen her Suriyeli karşılığında bir Suriyeli sığınmacının yasal yollardan Avrupa'ya kabul edilmesini öngörüyor.

Alman mahkeme Suriyeli sığınmacının Türkiye savunmasını

TÜRKİYE-AB MUTABAKATINI ETKİLEYEBİLİR

Bavyera mahkemesinin Türkiye’nin “güvenli üçüncü ülke” statüsünü sorgulayan ve kaçak yollardan Almanya’ya gelen Suriyeli sığınmacının sınır dışı edilmemesini öngören son kararının, Türkiye-AB mülteci mutabakatının işleyişini nasıl etkileyeceği merak konusu.

Mahkeme kararının, emsal karar teşkil etmesi halinde mutabakatın uygulanmasının zora girebileceği ifade ediliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigarada taban fiyat 12 TL

Sigarada taban fiyat 12 TL

210
Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü oldu

Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü oldu

191
Trump Grönland'ı almak istiyor

Trump Grönland'ı almak istiyor

72
Umre ücretlerine zam geldi

Umre ücretlerine zam geldi

120
Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

78
Hasankeyf'in son hali

Hasankeyf'in son hali

298
Rus turistler hangi ülkede yeni aşka başlıyor anketi

Rus turistler hangi ülkede yeni aşka başlıyor anketi

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir