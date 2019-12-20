Alman mahkemesi Uber'i yasakladı

Uber, Türkiye'de yasaklanmasının ardından, geçtiğimiz ay Londra'da da yasaklanmıştı.

Uber'e bir kötü haber de Almanya'dan geldi. Alman mahkemesi bugün bir karar açıklayarak Uber'in Almanya'daki faaliyetlerini yasakladı.

KARARI TEMYİZ EDECEKLER

Kararın yürürlüğe girmesiyle beraber, Uber sözcüsü, kararı temyiz edeceklerini ve hizmetlerinin devam etmesi için adımlarını atacaklarını söyledi.

Davacı Taxi Deutschland, Uber'in faaliyetlerine devam etmesi halinde 250 bin euroya kadar para cezasına çarptırılabileceğini açıkladı.

7 ŞEHİRDE HİZMET VERİYORDU

Uber, Almanya'da Frankfurt, Berlin ve Münih dahil olmak üzere 7 şehirde hizmet veriyordu.

UBER'IN HİSSELERİ DÜŞTÜ

Uber hisseleri bu gelişmeyle Amerika borsaları yukarı yönlü açılmasına rağmen yüzde 1.46 düşüşle güne başladı.