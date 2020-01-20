Alman medyası: Aferin Merkel

Libya'daki krizin çözümü için Başbakan Angela Merkel planladığı, Libya için "Berlin Konferansı'na" ev sahipliği yaptı.

Libya'da çatışan tarafları ve konuyla yakından ilgili ülkelerle, uluslararası kurumları Berlin'de bir araya getiren “Libya Konferansı”, Alman basınında "Merkel’in başarısı" olarak tanımlanıyor.

"12 ÜLKE LİDERİNİ AYNI MASADA TOPLAMASI BAŞARI"

Yapılan yorumlarda, katılımcı ülkelerin sonuç bildirgesinde ateşkesi destekleme, silah ambargosuna uyma ve ülkenin içişlerine karışmama kararı almaları önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Başbakan Angela Merkel’in şimdiye dek Libya konusunda uzlaşamayan toplam 12 ülkenin liderini aynı masanın etrafında toplanması bile ileriye yönelik umut verici yeni bir başlangıç şeklinde yorumlanıyor.

Siyasi çevrelerden gelen tepkiler de genel olarak olumlu, ancak alınan kararların ivedilikle yaşama geçirilmesi de talep ediliyor. Başbakan Merkel de zirve sonrasında düzenlediği basın toplantısında konferansla birlikte 9 yıldır iç savaş içinde bulunan ülkenin, hemen huzura kavuşmasının beklenemeyeceğini, Berlin’de bir başlangıç yapıldığını ve bundan sonraki süreçte Libya’yla ilgili aktörlerin ve Birleşmiş Milletler’in, belirleyici bir rol üstleneceğini söyledi.

"DÜRÜS SİMSAR MERKEL"

Merkel’i ‘dürüst bir simsar’ olarak isimlendiren koalisyon partilerinden Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Markus Söder, konferansta varılan uzlaşının Merkel’in diplomatik başarısı olduğunu söyledi.

Sosyal demokrat SPD’li Dışişleri Bakanı Heiko Maas, varılan uzlaşının Libya’da kalıcı bir barış için önemli bir temel oluşturduğunu, bundan sonraki süreçte tarafları bir araya getirmede özellikle Avrupa Birliği’nin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

"SARRAC VE HAFTERİ DE ÇAĞIRACAĞIZ"

Başbakan Merkel, zirve sonrasında yaptığı açıklamada Sarrac ve Hafter’in birbirleriyle konuşmadığını, bu yüzden konferans salonuna çağrılmadıklarını, ancak alınan kararlar konusunda sürekli olarak bilgilendirildiklerini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Maas, aynı basın toplantısında Sarrac ve Hafter’in önümüzdeki günlerde şu anda geçerli olan ateşkesin, kalıcı bir ateşkese dönüştürülmesi için beşer kişiden oluşan komisyonlar oluşturacağını, bu komisyonların iki hafta içinde çalışma gruplarında bir araya gelmelerinin hedeflendiğini duyurdu.