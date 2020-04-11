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Alman otomobil şirketlerinden batıyoruz mektubu

Alman otomobil şirketleri, Merkel'e mektup göndererek zor durumda olduklarını ifade etti.

Haber Merkezi |
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Alman otomobil şirketlerinden batıyoruz mektubu

Koronavirüsün tüm dünyada etkili olması nedeniyle birçok otomobil şirketi üretime ara vermek zorunda kaldı.

Geçtiğimiz mart ayında, satışların yüzde 38 azaldıüı Almanya'daki otomobil üreticileri Başbakan Angela Merkel'in kapısını çaldı.

Aralarında üreticiler ve işçi sendikalarının olduğu ülkenin otomotiv endüstrisi, kapatılan bayilerin yeniden açılması için Merkel'den yardım istedi.

merkel

''YAKINDA İFLAS NOKTASINA GELECEĞİZ''

Gönderilen mektupta, elinde az sayıda stok bulunan otomobil üreticilerinin iflas noktasına gelebileceği ve üretimin durma noktasına geldiği anda ise bir daha hiç başlayamayabileceği vurgulandı.

Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği'nden (VDA) yapılan açıklamada ise, Alman ekonomisinin bel kemiğini oluşturan otomotiv sektörünün, üretime geçici olarak ara veren fabrikalardan dolayı son bir ay için 1.47 milyon araçlık kayıp yaşadığı bildirildi.

Alman otomobil şirketlerinden batıyoruz mektubu

Alman otomobil şirketlerinden batıyoruz mektubu

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