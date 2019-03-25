Alman polisi Bild gazetesini aramak istedi

Almanya'nın önde gelen yayın organlarından biri olan Bild gazetesinde, Alman polisinin arama yapmak istediği ortaya çıktı.

Gazete tarafından yapılan açıklamada, cumartesi öğleden sonra bir grup polis memurunun gazete binasına gelerek, bir soruşturmayla ilgili gazetede arama yapmak istedikleri ifade edildi.

POLİS GERİ ÇEVRİLDİ

Açıklamada, polisin okuyucuların internet erişim verilerine el koymak istediği belirtildi. Ancak polislerin elinde arama izni olmadığı gerekçesiyle, gazete yönetimi emniyet güçlerini bina girişinde geri çevirdi.

'AŞIRI SAĞCI POLİS MEMURLARINA YÖNELİK YAPILDI' İDDİASI

Bild gazetesine ait binada arama yapılmak istenmesine neden olan soruşturmanın; Alman polisi içerisinde görev yapan ve ırkçı örgüt NSU kurbanı bir kişinin avukatını, tehdit ettikleri öne sürülen aşırı sağcı polis memurlarına yönelik olduğu iddia ediliyor.