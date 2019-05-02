Almanya’da 1 Mayıs sert geçti

Alman polisi, 1 Mayıs eylemlerine karşı sert müdahalede bulundu.

Yaklaşık 5 bin polisin görev aldığı eylemlerde, polis ve vatandaş arasında büyük arbede yaşandı, yaralananlar oldu.

TÜM BERLİN POLİSTEN NEFRET EDİYOR SLOGANLARI

"Zenginlerin şehrine karşı" ve "Mücadele devam ediyor" pankartı taşıyan göstericiler, "Tüm Berlin polisten nefret ediyor" sloganı attı.

Yürüyüş güzergahın bazı bölümlerinde çevredeki binalarda yüzlerini kapatan kişiler, meşale yakarak göstericilere destek verdi. Rigaer Caddesi'ndeki bir binada terör örgütü PKK'ya ait bez parçalarının açıldığı görüldü.

POLİSİN SERT MÜDAHELESİ

Göstericiler polise şişe, taş ve maytap attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yoğun güvenlik önlemleri alınan gösteri sırasında çok sayıda polis görev yaptı, iki helikopterle polise havadan destek verildi. Yaşanan arbede ve polisin sert müdahelesinde yaralananlar oldu.