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Alman rapçi sokaktaki objeleri yaladı

Almanya’da rap müzik yapan Felix Krull halka açık alanlarda bulunan objeleri yaladığı görüntüleri 'Coronachallenge' adı altında sosyal medya hesabında paylaşınca gözaltına alındı.

DHA | 27.03.2020 - 13:03..
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Almanya’nın Münih kentinde yaşayan ve rap müzik yapan 28 yaşındaki Felix Krull, koronavirüse karşı başlattığı ve oldukça tehlikeli olan 'sosyal medya meydan okuması' nedeniyle gözaltına alındı.

YALAYIP, YUTTU

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Krull’un koronavirüsün tehlikesini hiçe sayarak bir bilet makinesinin ekranını ve metorda tutunma borusunu yaladığı; ayrıca kağıt parayı yuttuğu görüldü.

Alman rapçi sokaktaki objeleri yaladı ViDEO

"EVDE KALIN"

Alman medyasına konuşan Krull, "Yaptıklarımla koronavirüsten korkmadığımı göstermek istedim. Yaptığım şey aptalcaymış. Evde kalın." ifadelerini kullandı.

Alman rapçi sokaktaki objeleri yaladı

TESTİ NEGATİF ÇIKTI, SERBEST KALDI

Krull, görüntüleri sosyal medya hesabından silse de internette hızla yayıldı. Yerel medya, polisin Krull’u gözaltına aldığını ve bir gün hücrede beklettiğini duyurdu. Koronavirüs testi negatif çıkan Krull’un, serbest bırakıldığı belirtildi.

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