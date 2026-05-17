Alman vatandaş, hayat pahalılığına tepki gösterdi

Hayat pahalılığı sadece Türkiye'nin sorunu değil...

Birçok Avrupa ülkesi de artan fiyatlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.

Bu ülkelerden biri de Almanya olarak öne çıkıyor.

HAFTALIK ALIŞVERİŞ CEP YAKTI

Fitness eğitmenliği yapan bir Alman vatandaşı haftalık alışveriş için gittiği marketten öfkelenerek ayrıldı.

Yaptığı alışverişin tutarını sosyal medyada paylaşan vatandaş, duruma isyan etti.

"KİM BUNA KATLANABİLİR Kİ"

Paylaşımda Alman vatandaşın aldığı ürünlerin toplam fiyatının 351,79 euro olduğu görüldü.

Paylaşımına not düşen eğitmen "351,79 Euro bir normal haftalık alışveriş için artık normal değil, kim buna katlanabilir ki?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan kullanıcılar tarafından defalarca kez paylaşılan gönderi kısa süre içinde yayılarak sosyal medyada viral oldu.

Bazıları Alman vatandaşa destek verirken bazıları ise fiyatların normal olduğunu savundu.