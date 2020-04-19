Almanlar koronavirüs kısıtlamalarını protesto etti

Avrupa'da etkisini sürdüren koronavirüs salgını için yeni önlemler alınırken, Almanya'da alınan kısıtlama tedbirleri bir grup tarafından protesto edildi.

SOSYAL MESAFEYE UYMAYANLAR GÖZALTINA ALINDI

BaşkentBerlin'deki Polis Rosa-Luxemburg Meydanı'nda izinsiz toplanan yüzlerce kişiden bir kısmını sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Öte yandan Giessen kentinde de protestolar vardı.

"İNSANA DEĞİL VİRÜSE KARŞI KOYUN"

50 kişinin katıldığı gösteride, ''Temel hakları zayıflatmak yerine sağlığı güçlendirin. İnsanlara karşı değil virüslere karşı koruyun'' yazılı pankartlar açıldı.

Almanya Anayasa Mahkemesi, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske takma şartıyla kısıtlı sayıda gösteri düzenlenebileceğine onay vermişti.