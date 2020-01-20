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Almanlar, Tesla'nın Berlin'de kuracağı fabrikayı protesto etti

Almanya'daki çevreciler, Tesla'nın Berlin'de inşa edeceği elektrikli otomobil fabrikasının ormanları yok edeceği endişesiyle projeye karşı çıktı.

Haber Merkezi | 20.01.2020 - 12:36..
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk; geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, şirketin bir sonraki üretim tesisinin Berlin’de kurulacağını duyurmuştu.

2021 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanan fabrika, Tesla’nın dünya genelindeki dördüncü üretim fabrikası olacak.

Söz konusu tesis, genellikle Model 3 ve Model Y araçlarının üretimine odaklanacak ve yılda 500 bin elektrikli araç üretecek.

tesla

ALMANLAR PROTESTO EDİYOR

Tesla'nın 4 milyar dolar yatırım yapacağı ve Berlin'in 37 kilometre doğusunda kurulacak üretim fabrikası, 740 dönümlük ormanlık araziyi yok edeceği gerekçesiyle Almanlar tarafından protesto ediliyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü bir araya gelen 250'den fazla protestocu, fabrikanın kurulacağı alana giderek gösteri düzenledi. Protestocular ayrıca fabrikanın bölgedeki içilebilir suyu yok edeceğini ve kirleteceğini belirterek, Tesla'yı suçladı.

tesla

SAATTE 300 METREKÜP SU TÜKETECEK

Geçtiğimiz günlerde yaptığı araştırma raporlarını yayınlayan bir Alman su derneği, Tesla'nın kuracağı fabrikanın saatte 300 metreküp su tüketeceğini ve bu durumun bütün yerel su kaynaklarının tükenmesine neden olacağını açıkladı. Ayrıca rapora göre, bölgede yaşayan birçok hayvan türünün de sonu gelebilir.

Protestocular, fabrikaya karşı olmadıklarını, ancak Tesla'nın daha uygun bir bölge seçmesi gerektiğini söylüyor.

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Almanlar, Tesla'nın Berlin'de kuracağı fabrikayı protesto etti

Almanlar, Tesla'nın Berlin'de kuracağı fabrikayı protesto etti

Almanlar, Tesla'nın Berlin'de kuracağı fabrikayı protesto etti

Almanlar, Tesla'nın Berlin'de kuracağı fabrikayı protesto etti

Almanlar, Tesla'nın Berlin'de kuracağı fabrikayı protesto ettiAlmanlar, Tesla'nın Berlin'de kuracağı fabrikayı protesto etti

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