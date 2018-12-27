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Almanya, Avrupa Birliği vatandaşlarını askere alabilir

Almanya'da zorunlu hizmetin kaldırılmasından 7 yıl sonra, Avrupa Birliği vatandaşlarının askere alınması meselesini tartışıyor.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 15:38..
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Almanya, Avrupa Birliği vatandaşlarını askere alabilir

Almanya, zorunlu askerliği 2011 yılında kaldırmıştı. Aradan geçen 7 yıl sonra Avrupa Birliğ (AB) vatandaşlarının askere alınması tartışması, yeniden gündeme geldi.

Ordu Başmüfettişi Eberhard Zorn, doktor ve bilişim uzmanı gibi kalifiye eleman bulmakta zorlanan birliklerin, asker alımı seçeneğini devreye sokabileceğini belirtti.

Almanya, Avrupa Birliği vatandaşlarını askere alabilir

ASKERİ PERSONEL ALIMI

Funke gazetesine konuşan Zorn, ordunun yeni eleman ihtiyacını karşılamak için çok uğraştığını, bu yüzden AB vatandaşlarının Alman ordusuna alınmasının da bir seçenek olarak değerlendirildiğini belirtti.

Ordunun personel sayısı da bu kapsamda 21 bin artacak. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Alman ordusunda 182 bin üniformalı asker istihdam edildiğini, son 2 yılda bu sayısının 6 bin 500 arttığını söyledi.

Ursula von der Leyen, 7 yıl sonrası için ise hedefin 203 bin kişilik istihdam olduğunu açıkladı.

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