Almanya, BAE'deki nükleer santrale saldırıyı kınadı

Orta Doğu’da hareketli günler.

İran-Amerika savaşı tüm bölgeyi etkilerken, bölgedeki nükleer santrallerin güvenliği tartışma konusu olmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), nükleer santral bölgesine yönelik bir saldırı hakkında açıklama yaptı.

İHA SALDIRISI KAYNAKLI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Abu Dabi Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Al Dhafra bölgesinde yer alan Barakah Nükleer Santrali’nin iç güvenlik çemberinin dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe yangın çıktı.

Yangının bir insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklandığı belirtilen paylaşımda, olayda kimsenin yaralanmadığı ve tesisin radyolojik güvenlik seviyelerinde herhangi bir olumsuz etkinin yaşanmadığı duyuruldu.

ALMANYA'DAN SALDIRIYA SERT TEPKİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Barakah Nükleer Enerji Santraline yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Merz, İran'ın ABD ile müzakerelere başlaması, komşularını tehdit etmeyi sonlandırması ve Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir kısıtlama olmadan açılması yönündeki çağrısını yineledi.

"BÖLGEDEKİ TÜM İNSANLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN BİR TEHDİTTİR"

Başbakan Merz açıklamasında, "İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ortaklarımıza yönelik tekrarlanan hava saldırılarını sert bir şekilde kınıyoruz.

Nükleer tesislere yönelik saldırılar, bölgedeki tüm insanların güvenliği için bir tehdittir.

Daha fazla şiddet sarmalına izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.