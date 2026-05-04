Almanya Başbakanı Merz: ABD'nin asker çekme kararı biraz abartılı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman kamu yayıncısı ARD Televizyonu'nda katıldığı bir programda kendisinin açıklamalarıyla başlayan Almanya ile ABD arasındaki gerilime ilişkin soruları cevaplandırdı.

"İRAN SAVAŞINA TRUMP İLE FARKLI BİR BAKIŞ AÇIMIZIN OLDUĞU BİR SIR DEĞİL"

ABD’nin İran savaşındaki stratejisini bir kez daha eleştiren ve İran'a saldırı öncesi Avrupalıların bilgilendirilmediğini hatırlatan Merz, "ABD Başkanı Donald Trump’a bizzat söyledim eğer böyle bir çatışmada size yardım etmemizi istiyorsanız önceden bizi arayın ve isteyin. Ama bunu yapmadı. Bu nedenle zor bir durum umarım bundan kurtulabiliriz" dedi.

İran savaşı bağlamındaki değerlendirmelerde ABD Başkanı Donald Trump ile aynı görüşte olmadığın tekrarlayan Merz şöyle dedi:

“"Bu savaşa farklı bakıyoruz. Dolayısıyla İran savaşına Trump ile farklı bir bakış açımızın olduğu bir sır değil. Bu konuda yalnız da değilim. Washington’da bile Avrupa tarafında neden endişe olduğunu gayet iyi anlayanlar var. Onlar da bu savaşın ekonomik sonuçlarını görüyorlar. İran savaşı 9 haftadır sürüyor ve doğal olarak Amerika'da şu soru soruluyor? Bundan kurtulabilecek miyiz? Ancak ortak bir hedefimiz var ve bu hedef de İran'ın nükleer silahlara sahip olmamasıdır. Ortak eylemlerimiz bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasını engellemeye yönelik olmalıdır"”

"HİÇBİR BAĞLANTI YOK"

ABD’nin Almanya'da konuşlu askerlerinden en az 5 binini çekme planına ilişkin bir soruya ise Başbakan Merz, "Son günlerde duyduklarımız yeni değil. Belki abartılıyor ama yeni bir şey değil" cevabını verdi.

Merz ABD’nin Almanya’dan asker çekme kararının ise kendisinin iki hafta önce yaptığı "ABD İran yönetimi tarafından aşağılanıyor" açıklamasıyla bağlantısının olmadığını "Hiçbir bağlantı yok" sözleriyle savundu.

Merz, asker çekme kararı ve ABD’den yapılan silah tedariklerinin sonuçlarına ilişkin bir soruya verdiği cevapta eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde kararlaştırılan ABD’nin Almanya’ya orta menzilli Tomahawk seyir füzelerinin teslimatının şu aşamada muhtemel görünmediğini açıkladı.

Merz buna gerekçe olarak ise Amerika’nın kendilerinde bile yeterli miktarda söz konusu füze sistemlerinin olmamasını gösterdi.

MERZ TRUMP İLE GÖRÜŞMESİNİN ADRESLERİNDEN BİRİ OLARAK TÜRKİYE’Yİ GÖSTERDİ

ABD Başkanı Trump ile en son 8 hafta önce görüştüğünü belirten Merz, "Aralıkları biraz uzasa da hala oldukça düzenli olarak konuşuyoruz ve birbirimizle mantıklı bir şekilde iletişim kuruyoruz" dedi.

Trump ile ne zaman yüz yüze görüşeceği ve gerilimin kaynağına ilişkin sözlerine açıklık getireceğine yönelik bir soruya Merz, "Birbirimizle konuşma fırsatımız olacak. Bu yıl içinde birkaç kez görüşeceğiz. Haziran ayında Fransa'daki G7 zirvesinde buluşacağız. Temmuz ayında Türkiye'deki NATO zirvesinde buluşacağız" cevabını verdi.

Trump'ı farklı görüşe sahip biri olarak tanımlayan Merz, "Ancak bu durum Amerikalıların NATO'daki en önemli ortaklarımız olduğuna dair inancımı değiştirmez. Transatlantik ilişkiler üzerinde çalışmaktan da Donald Trump ile işbirliğinden de vazgeçmiyorum" dedi.