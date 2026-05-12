Almanya Başbakanı Merz: Ülkemizi modernize etmekte başarısız olduk

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, son zamanlarda ülkesine dair yaptığı çıkışlarla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ekonomik anlamda zor durumda olduklarını söyleyen Merz, son yaptığı açıklamada ise ülkesini modernize edemediklerini söyledi.

Önceki vaatlerin gerçekçi olmadığını da kabul eden Merz, "Başarsız olduk" dedi.

Merz, devam eden konuşmasında toparlanmaları gerektiğini söyledi ve şöyle dedi;

"KENDİ KENDİMİZE SORUNLAR YARATIYORUZ"

"Karşılaştığımız zorlukların bu kadar büyük olmasının bir nedeni de çok uzun zamandır kendi kendimize sorunlar yaratmış olmamız ve şimdi bu sorunları çözmek zorunda kalmamızdır.

"ÜLKEMİZİ MODERNİZE ETMEYİ BAŞARAMADIK"

Ülkemizi modernize etmeyi başaramadık.

Bu durum, büyük dönüştürücü güçlerin gölgesinde etkisini gösteriyor ve burada sadece demografi ve dijitalleşmeyi örnek vermem yeterli.

"YAPISAL SORUNLARI ELE ALMALIYIZ"

Bu nedenle Almanya'da yapısal sorunlar ele alınmalıdır, yıllardır ertelediğimiz."

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRMİŞTİ

Merz, daha önce de benzer eleştirilerde bulunmuş, Almanların yılda ortalama 200 saat daha az çalıştığını belirterek bu durumun refahı tehdit ettiğini belirtmişti.

Bu çağrılar, Almanya'da yoğun tartışmalara yol açtı.

Almanya ekonomisi, son beş yılda sınırlı büyüme gösterirken, demografik sorunlar ve emeklilik dalgası nedeniyle iş gücü açığı artıyor.

