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Almanya, Doğu Akdeniz'de Rumlara desteğini açıkladı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, şaşırtmadı. Doğu Akdeniz'de Rumları desteklerini belirtti.

AA | 16.09.2019 - 15:03..
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Almanya, Doğu Akdeniz'de Rumlara desteğini açıkladı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, gündemdeki Doğu Akdeniz sondaj çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

RUMLARI DESTEKLERİNİ AÇIKÇA SÖYLEDİ

Maas, Yunan mevkidaşıyla Akdeniz’in doğusunda sondaj faaliyetlerini de ele aldıklarını aktararak bu konuda AB Konseyi'nin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden yana açık bir tutum sergilediğini bildirdi.

Almanya, Doğu Akdeniz'de Rumlara desteğini açıkladı

Anlaşmazlığın daha fazla artmasını istemediklerini belirten Maas, "Gerilimin düşmesine katkı sağlamak istiyoruz. Genel olarak Kıbrıs konusunda yeniden diyaloğa girilmesinin, önemli olacağına inanıyorum. Bu tür olaylar bunu zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

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