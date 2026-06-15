Almanya Ekonomi Bakanı, ticaret ve enerji iş birliği için Türkiye'ye geliyor

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, ikili ilişkileri derinleştirmek için uzun süredir kullanılan platformlar olan Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) ve Alman-Türk Enerji Forumu toplantılarına katılacak.

Reiche, ticaret ve enerji iş birliğini güçlendirmeye yönelik üst düzey görüşmeler için bu hafta Türkiye'ye gelecek.

Ayrıca Katherina Reiche, ekonomi ve enerji sektörlerinden yaklaşık 30 iş lideri eşliğinde Türk bakanlarla doğrudan görüşmeler gerçekleştirecek.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı sözcüsü, Katherina Reiche'nın Türkiye'yi ziyaretinin iki ülke arasındaki iş birliğini daha da genişletmeye odaklanacağını söyledi.

Açıklamada, Türkiye için "stratejik öneme sahip ortak" tanımlaması kullanıldı.

“ALMAN-TÜRK EKONOMİK VE ENERJİ ORTAKLIĞINA ODAKLANILACAK”

Bakanlık sözcüsü Susanne Üngrad, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye, Almanya için stratejik öneme sahip bir ortaktır. Perşembe ve cuma günkü ziyaret, Alman-Türk ekonomik ve enerji ortaklığına odaklanacaktır." dedi.

JETCO VE ENERJİ FORUMU TOPLANTILARINA KATILACAK

Ziyaret kapsamında Bakan Reiche'nin, ikili ilişkilerin derinleştirilmesinde köklü bir geçmişe sahip olan Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) ile Türk-Alman Enerji Forumu toplantılarına katılması planlanıyor.