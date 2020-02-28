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Almanya Hükümet Sözcüsü'nden İdlib saldırısına kınama

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıyı kınadı.

AA | 28.02.2020 - 16:28..
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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’deki Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeybatısında özellikle İdlib'de yaşanan son askeri gerilimi büyük endişeyle izlediklerini belirterek, ''30’un üzerinde askerin ölümüne ve çok sayıda askerin de yaralanmasına yol açan Türk mevzilere yönelik saldırıyı kınıyoruz." dedi.

Bu olayın, bölgedeki gerilimi artırdığını ve İdlib bölgesi için bir ateşkesin ne kadar acil bir şekilde gerekli olduğunu gösterdiğini ifade eden Seibert, bu konuda siyasi görüşmelerin yapılmasının önemine dikkati çekti.

PUTİN HARİÇ HERKES HAZIR

Başbakan Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde buna işaret edildiğini anımsatan Seibert, "Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya arasında dörtlü görüşme olup olmayacağı" sorusuna, "Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan buna hazır olduklarını belirttiler." karşılığını verdi.

Almanya Hükümet Sözcüsü'nden İdlib saldırısına kınama

"DÖRTLÜ TOPLANTI TEKLİFİ HALA MEVCUT"

Rusya’nın bu teklife henüz cevap vermediğini dile getiren Seibert, "Dörtlü toplantı yapılması teklifi hala mevcut." değerlendirmesinde bulundu. Seibert, böyle bir görüşmenin yakın bir zamanda yapılmasının ne kadar önemli olduğunu dün gece yaşananların gösterdiğini kaydetti.

MERKEL, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

"Türkiye tarafından Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin durdurulmayacağına" ilişkin açıklamalar yapıldığının belirtilmesi üzerine Seibert, "Şansölye Merkel bu sabah Yunanistan Başbakanı (Kyriakos) Mitsotakis ile görüştü. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek." şeklinde konuştu.

Şimdiye kadar bu konuda medyada haberler yer aldığını belirten Seibert, "Dikkatlice takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Seibert, mültecilere ilişkin Avrupa Birliği (AB) - Türkiye anlaşmasının önemine de işaret etti.

İÇİŞLERİ SÖZCÜSÜ: MEDYADAN ÖĞRENDİK

Toplantıya katılan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter de göçmenlerle ilgili gelişmelere yönelik şimdiye kadar medyadan bilgi aldıklarını, Türkiye’nin kurumlarından kendilerine bilgi verilmediğini kaydetti.

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