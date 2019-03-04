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Almanya imamlara Almanca şartı getiriyor

Ülke dışından gelecek olan imamlara belirli seviyede Almanca bilme şartı getirilecek.

İHA | 04.03.2019 - 13:29..
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Almanya, ülkede yaşayan Müslümanların dini ihtiyacını karşılayabilmek için ülke dışından gelecek olan imamlara, belirli seviyede Almanca bilme şartı getirmeye hazırlanıyor. Federal İçişleri Bakanlığı, ülkeye gelecek din adamlarının daha sıkı kurallara tabi olmaları konusunda yeni tasarı hazırladığını açıkladı.

SERTİFİKA ZORUNLULUĞU

Hazırlık aşamasındaki tasarıya göre, Almanya’da çalışmak isteyen yabancı din adamları için hükümetin isteğine göre, Almanca dil becerilerini ortaya koyan sertifikaların alınmasını zorunlu hale getirecek.

Almanya imamlara Almanca şartı getiriyor

Bakanlık hazırladığı yeni tasarıda; Almanya’da yaşayan farklı kökenlere mensup göçmenlerin, ülkede farklı kültürlerin ve dinlerin barış içinde bir arada bulunmasının, ülkeye başarılı bir şekilde uyumlarının sağlanmasının en önemli unsurunun Alman dilini bilmek olduğunu, bu nedenle de Almanca konuşabiliyorlarsa, Almanya ve kültürüne daha kısa bir zamanda uyum sağlanabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE İLE YAPILAN ANLAŞMA

Almanya’daki Türklerin dini ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Türkiye Diyanet İşleri ile yaptığı protokolle, Türkiye’den din görevlilerini belirli bir yıllığına Almanya’ya getirterek görevlendirip, vatandaşların dini ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bakanlığın hazırladığı yeni tasarının kanunlaşması üzerine, Türkiye’den gelecek olan din görevlilerine de yeterli miktarda Almanca bilme şartı getirilecek. DİTİB, Almanya genelinde 960 camisi ve 149 kadın din görevlisi olmak üzere bin 40 din adamıyla hizmet veriyor.

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