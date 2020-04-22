taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9967
Euro
7.6058
Altın
1700.64
Borsa
98681.66
Gram Altın
381.559
Bitcoin
48614.55

Almanya korona virüs aşısını insanlarda test edecek

Almanya'da Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI), yeni korona virüsüne karşı geliştirilen aşının insanlarda test edilmesi için bu sabah izin aldıklarını duyurdu.

İHA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Almanya korona virüs aşısını insanlarda test edecek

PEI Enstitüsü Başkanı Prof. Paul Cichutek, aşının ilk aşamasının hayvanlar üzerinde test edildiğini, test esnasında virüse karşı etkili olduğunu ve virüse karşı bağışıklık sisteminde koruma oluşturduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Testlerde elde edilen olumlu gelişmelerin gönüllü kişilerde uygulanması için de bugün itibariyle izin verildiğini açıkladı.

Almanya korona virüs aşısını insanlarda test edecek

"HERHANGİ BİR YAN ETKİSİ OLUP OLMADIĞI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK"

Aşının ilk kez insanlar üzerinde de deneneceğini belirten Prof. Cichutek, "Aşıyı deneyeceğimiz gönüllü kişi devamlı olarak kontrol edilerek aşının herhangi bir yan etkisi olup olmadığını yakından takip edeceğiz" dedi.

Yeni aşının koronavirüse karşı insan vücuduna etkisi, virüse karşı direnci artırıp artırmadığı, bağışıklık sistemini ne kadar güçlendirdiği ve aşının uygulanacağı kişiye ne miktarda verileceği konusunda ilk etapta 2 bin kişi üzerinde uygulanacağı, aşının yan etkisinin olmamasına dikkat edildiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
CHP, infaz düzenlemesini AYM'ye götürdü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis'ten geçen yasanın iptali için AYM'ye gideceklerini açıklamıştı.
Fabrikadaki halaylı doğum günü partisine ceza yağdı
Düzce'de bulunan bir tekstil fabrikasında işçiler, patronlarının doğum gününü halay çekerek kutladı. Fotoğrafların sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışanlara ve fabrika yönetimine ceza kesildi.
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında toplu ulaşım tedbiri
23-24-25-26 Nisan'da sağlık çalışanları ve zorunlu görevliler için otobüs, metro ve vapurlar hizmet verecek.
1 Mayıs'ta eylem planı yapanlar var
Koronavirüs tehdidi nedeniyle insanlara evde kalın çağrıları yapılırken, bazı gruplar 1 Mayıs'ı meydanlarda kutlama planlarını gündemine aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
200
Zeynep Demirel imaj değiştirdi
Zeynep Demirel imaj değiştirdi
193
Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı
Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı
131
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
450
Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar
Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar
118
Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı
Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı
113
Devlet Bahçeli, 23 Nisan'da Meclis'te olacak
Devlet Bahçeli, 23 Nisan'da Meclis'te olacak
219
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir