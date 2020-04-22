Almanya korona virüs aşısını insanlarda test edecek

PEI Enstitüsü Başkanı Prof. Paul Cichutek, aşının ilk aşamasının hayvanlar üzerinde test edildiğini, test esnasında virüse karşı etkili olduğunu ve virüse karşı bağışıklık sisteminde koruma oluşturduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Testlerde elde edilen olumlu gelişmelerin gönüllü kişilerde uygulanması için de bugün itibariyle izin verildiğini açıkladı.

"HERHANGİ BİR YAN ETKİSİ OLUP OLMADIĞI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK"

Aşının ilk kez insanlar üzerinde de deneneceğini belirten Prof. Cichutek, "Aşıyı deneyeceğimiz gönüllü kişi devamlı olarak kontrol edilerek aşının herhangi bir yan etkisi olup olmadığını yakından takip edeceğiz" dedi.

Yeni aşının koronavirüse karşı insan vücuduna etkisi, virüse karşı direnci artırıp artırmadığı, bağışıklık sistemini ne kadar güçlendirdiği ve aşının uygulanacağı kişiye ne miktarda verileceği konusunda ilk etapta 2 bin kişi üzerinde uygulanacağı, aşının yan etkisinin olmamasına dikkat edildiği belirtildi.