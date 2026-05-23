Almanya Kupası'nın sahibi Bayern Münih oldu
Bayern Münih, Almanya Kupası finalinde karşılaştığı Stuttgart'ı 3-0 mağlup ederek Almanya Kupası'nın sahibi oldu.
Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ile Stuttgart, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
BAYERN MÜNİH SEZONU ÇİFTE KUPAYLA TAMAMLADI
Bayern Münih, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü. Bayern Münih'e kupayı getiren golleri 55, 80 ile 90+2'de penaltıdan Harry Kane attı.
Bundesliga'da da şampiyonluğa ulaşan Bayern, Almanya Kupası zaferiyle birlikte sezonu 2 kupayla kapatmış oldu.
Almanya Kupası'nı en son 2019-2020 sezonunda müzesine götüren Bavyera ekibi, bu kupayla birlikte 21. kez Almanya Kupası'nın sahibi oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)