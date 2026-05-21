Almanya, Leroy Sane'yi Dünya Kupası kadrosuna aldı

2026 FIFA Dünya Kupası'na kısa bir süre kala turnuvada mücadele edecek ülkeler kadrosunu açıklamaya devam ediyor.

Turnuvanın favorilerinden Almanya Milli Takımı'nın da kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın tercihleri doğrultusunda kafileye 26 futbolcu davet edildi.

Galatasaray forması giyen Leroy Sane de kadroya çağırıldı.

ALMANYA'NIN KADROSU

Almanya Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Kaleci: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel

Defans: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Pascal Gross, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah, Malick Thiaw

Orta saha/forvet: Nadiem Amiri, Maximilian Beier, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Leroy Sane, Deniz Undav, Florian Wirtz, Nick Woltemade

ALMANYA'NIN RAKİPLERİ

Almanya, 11 Haziran - 19 Temmuz arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Curaçao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile E Grubu'nda mücadele edecek.

2014'TE ŞAMPİYON OLMUŞLARDI

Dünya Kupası'nı son olarak 2014'te kazanan Almanya, tarihinde 4 kez zafere ulaşmayı başarmıştı.