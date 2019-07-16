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Almanya, okullarda Office 365 programlarını yasakladı

Almanya'nın Hessen eyaletindeki okullarda, gizlilik endişeleri nedeniyle Microsoft'un Office 365 uygulamaları kullanılamayacak.

Haber Merkezi | 16.07.2019 - 17:10..
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Microsoft'un Office verimlilik araçları paketinin, yıllar içinde oldukça popüler olduğunu hatırlatmamıza gerek yok. Örneğin PowerPoint, Excel ve World gibi Office araçları, öğrenciler ve çalışanlar için oldukça kullanışlı programlar arasında yer alıyor. Office 365 paketi ise normal Office paketi ile hemen hemen aynı programları barındırıyor.

Office 365, bulut ve abonelik sistemine dayalı bir paket iken klasik Office paketi ise genellikle kişisel bilgisayarlarda internet bağlantısı gerekmeden kullanılabiliyor.

GİZLİLİK SORUNLARI NEDENİYLE YASAKLANDI

Almanya'nın Hessen eyaletindeki yetkililer, Office 365'in bulut teknolojisinin kullanıcı gizliliğini ihlal etme potansiyeline sahip olduğuna karar vererek, devlet okullarında kullanılmalarını tamamen yasakladı.

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"VERİLER ABD YERİNE ALMANYA'DA DEPOLANMALI"

Hessen veri koruma yöneticisi Michael Ronellenfitsch, Office 365 bulut hizmetlerinin gizlilik sorunlarına yol açtığını ve bu verilerin ABD yetkilileri tarafından görülebildiğini belirtti. Ronellenfitsch, Microsoft'un okullardaki öğrencilerin verilerini toplayıp yurt dışındaki sunucularda barındırdığına vurgu yaparak, bu verilerin Almanya'da depolanması gerektiğini söyledi.

Microsoft, geçtiğimiz yıl Almanya'daki veri merkezini kapatarak verilerin ABD'deki merkezlerde depolanmasını sağlamıştı.

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MICROSOFT'TAN AÇILAMA GELDİ

Konuyla ilgili bir açıklamaya yayınlayan Microsoft, şu ifadeleri kullandı:

''Politikalarımızı ve veri koruma uygulamalarımızı netleştirerek müşteri endişelerini gidermek için düzenli olarak çalışıyoruz ve Hessen veri koruma yöneticisi Michael Ronellenfitsch'in endişelerini daha iyi anlayabilmemiz için onunla daha ayrıntılı bir konuşma gerçekleştirmek istiyoruz. Office 365 bir iş veya okul hesabına bağlandığında yetkili kişilerin Microsoft'a gönderilen verileri kısıtlama imkanı zaten bulunuyor.

Ayrıca kullanıcılardan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda, veriler üzerinde daha fazla şeffaflık ve kontrol imkanı sağlayan yeni özelliklerimizi hayata geçirdik. Ayrıca geçmişte, ABD'nin Avrupa'daki müşterilerin verilerine erişimi nedeniyle ABD hükümetine de dava açtığımızı tekrar hatırlatmak isteriz.''

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Microsoft, her ne kadar açıklamasında gizlilik sorunları olmadığını ve bunun için sürekli çalıştıklarını belirtse de Hessen eyalet yetkililerini ikna edebilmesi için daha fazla çaba sarfetmesi gerekecek.

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