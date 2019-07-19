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Almanya Patriot alımını S-400 iması olarak değerlendirdi

ABD’nin Almanya’ya yeni Patriot füzesi satışına onay vermesini değerlendiren Die Welt, bu adımın Türkiye’ye 'jeostratejik ima' olduğunu iddia etti.

Haber Merkezi | 19.07.2019 - 20:03..
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Almanya Patriot alımını S-400 iması olarak değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya’ya 401 milyon dolar değerinde 50 adet yeni Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) MSE satışını onayladı.

"ABD'NİN BİZE PATRİOT SATMASI TÜRKİYE'YE MESAJ"

Bu kararın, Almanya’nın güvenliği ve olası hava saldırılarına karşı savunması için çok önemli olduğunu yazan Alman Die Welt gazetesi, bu adımın ardında bir mesajın olduğunu belirterek, Washington’un Almanya’nın elindeki Patriot hava savunma sistemlerinin modernizasyonuna yeşil ışık yaktığını kaydetti.

Almanya Patriot alımını S-400 iması olarak değerlendirdi

Ayrıca bu kararın, ABD ve Türkiye arasındaki hava savunma sistemi tartışmasının yaşandığı bir sırada geldiğine dikkat çekildi.

"F-35'LERİN GÖRÜNMEZLİĞİ TEST EDİLECEK"

ABD hükümetinin, Türkiye’nin Rus sistemlerini tercih etmesine çok kızdığı kaydedilen yazıda, “Bu konuda resmi bir şey söylenmedi ama bunun sonucunda bir NATO ülkesi, Rus S-400 radarları sayesinde ilk kez ABD’nin yeni F-35 uçaklarının gerçekten iddia edilen gibi görünmez özelliklerine sahip olup olmadığını kontrol etmiş olacak.” yorumu yapıldı.

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