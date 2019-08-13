Almanya plastik poşetleri yasaklamaya hazırlanıyor

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, plastik poşetlerle ilgili aldıkları yeni kararı kamuoyuyla paylaştı. Alınan yeni kararla birlikte Almanya'da artık plastik poşet kullanılmayacak. Ancak hğkğmet bunun için henüz bir tarih vermedi.

YÜZDE 64 AZALDI

Schulze, amaçlarının tek kullanımlık plastikten vazgeçmek olduğunu belirtti. Ayrıca 2015'ten bu yana ülkede plastik poşet kullanımının yüzde 64 azaldığına da dikkat çekti.

ÖZEL ÇALIŞMA YAPILIYOR

Yapılan araştırmalara göre, yüketiciler her yıl 2 milyon plastik poşet tüketimi gerçekleştiriyor ve yılsa ortalama 24 plastik poşet kullanıyor. Çevre Bakanlığı bu miktarı oldukça yüksek buluyor ve bunu azaltmak için özel bir çalışma yapıyor.

BEZ ÇANTA KULLANILIYOR

Pek çok Alman market zinciri plastik poşetleri kaldırıp yerine plastik çanta veya bez çanta sunmaya başladı bile.

Plastik poşetlerin çevreye, okyanuslara ulaşması durumunda yok olması 100 ila 400 yıl sürüyor. Plastik zamanla parçalanarak mikroplastiklere dönüşüyor ve besin zincirine karışıyor.