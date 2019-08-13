taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6141
Euro
6.2907
Altın
1533.09
Borsa
99405.03
Gram Altın
275.93

Almanya plastik poşetleri yasaklamaya hazırlanıyor

Alman hükümeti, plastik poşetlerin ülkede tamamen yasaklanması için yasal bir çalışma başlattığını duyurdu.

Haber Merkezi | 13.08.2019 - 13:14..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, plastik poşetlerle ilgili aldıkları yeni kararı kamuoyuyla paylaştı. Alınan yeni kararla birlikte Almanya'da artık plastik poşet kullanılmayacak. Ancak hğkğmet bunun için henüz bir tarih vermedi.

YÜZDE 64 AZALDI

Schulze, amaçlarının tek kullanımlık plastikten vazgeçmek olduğunu belirtti. Ayrıca 2015'ten bu yana ülkede plastik poşet kullanımının yüzde 64 azaldığına da dikkat çekti.

ÖZEL ÇALIŞMA YAPILIYOR

Yapılan araştırmalara göre, yüketiciler her yıl 2 milyon plastik poşet tüketimi gerçekleştiriyor ve yılsa ortalama 24 plastik poşet kullanıyor. Çevre Bakanlığı bu miktarı oldukça yüksek buluyor ve bunu azaltmak için özel bir çalışma yapıyor.

Almanya plastik poşetleri yasaklamaya hazırlanıyor

BEZ ÇANTA KULLANILIYOR

Pek çok Alman market zinciri plastik poşetleri kaldırıp yerine plastik çanta veya bez çanta sunmaya başladı bile.

Plastik poşetlerin çevreye, okyanuslara ulaşması durumunda yok olması 100 ila 400 yıl sürüyor. Plastik zamanla parçalanarak mikroplastiklere dönüşüyor ve besin zincirine karışıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
8 ülke Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi

8 ülke Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi

238
Diagne Rusya'dan gelen teklifi reddetti

Diagne Rusya'dan gelen teklifi reddetti

50
UEFA’dan Süper Kupa için İstanbul rehberi

UEFA’dan Süper Kupa için İstanbul rehberi

34
Halep'te hayat normale dönüyor

Halep'te hayat normale dönüyor

81
Paniğe kapıldı ters şeritten gitti

Paniğe kapıldı ters şeritten gitti

33
Serdar Ortaç'tan villa açıklaması

Serdar Ortaç'tan villa açıklaması

55
İngiliz turistlerin tercihi Türkiye

İngiliz turistlerin tercihi Türkiye

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir