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Almanya S-400 alımına karşı çıkıyor

NATO'nun en büyük 2. müttefiki olan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alacak olması Almanya'yı endişelendiriyor.

REUTERS | 22.05.2019 - 16:51..
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Almanya S-400 alımına karşı çıkıyor

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi alım kararının NATO için cevaplanması zor sorular yarattığını ve Ankara'nın kararını tekrar değerlendirmesinin memnuniyet yaratacağını belirtti.

"RUS SİSTEMİ ALMASI ZOR SORULAR YARATIYOR"

Seibert basın toplantısında yaptığı açıklamada "Hükümet bu konuyu çok dikkatli takip ediyor. NATO için, silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirlik göstermesi çok önemli ve bu nedenle bir ortağın, Rus sistemi alması durumunda cevaplanması zor sorular ortaya çıkıyor" dedi.

Almanya S-400 alımına karşı çıkıyor
Steffen Seibert ve Angela Merkel

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