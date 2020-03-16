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Almanya sınırlarını 5 ülkeye kapattı

Alman hükümeti, koronavirüsün yayılma hızını yavaşlatmak için alınan önlemleri artırdı. İçişleri Bakanı, Fransa, Lüksemburg, Danimarka, Avusturya ve İsviçre sınırlarının kapatılacağını duyurdu.

AA & Ensonhaber | 16.03.2020 - 15:13..
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Almanya, koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla Fransa, Lüksemburg, Danimarka, Avusturya ve İsviçre ile sınırlarını kapattı.

POLİSLER SINIR KONTROLÜNE BAŞLADI

Pazartesi itibarıyla 13 kişini hayatını kaybettiği, 4 bin 838 kişinin de yakalandığı belirtilen koronavirüs salgınındaki yayılmayı yavaşlatmak için böyle bir karar alındığını belirten Alman yetkililer, sınır uygulamasını resmen başlattı.

Almanya sınırlarını 5 ülkeye kapattı

ALMAN VATANDAŞLARI ÜLKEYE GİREBİLECEK

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, kapatılan sınır uygulamasında , mal taşıyan araçların  ve sınır ötesinde işe gidip gelen insanların kısıtlamalardan muaf olduğunu açıkladı.

Almanya sınırlarını 5 ülkeye kapattı

Seehofer, komşu ülkelerdeki Alman vatandaşlarının içeri girmesine ise izin verileceğini ve Almanya'nın komşularına ve Avrupa Komisyonu'na konu hakkında bilgi verildiğini de sözlerine ekledi.

Almanya sınırlarını 5 ülkeye kapattı

Almanya sınırlarını 5 ülkeye kapattı

Almanya sınırlarını 5 ülkeye kapattı

Almanya sınırlarını 5 ülkeye kapattı

Almanya sınırlarını 5 ülkeye kapattı

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