Almanya sınırlarını 5 ülkeye kapattı

Almanya, koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla Fransa, Lüksemburg, Danimarka, Avusturya ve İsviçre ile sınırlarını kapattı.

POLİSLER SINIR KONTROLÜNE BAŞLADI

Pazartesi itibarıyla 13 kişini hayatını kaybettiği, 4 bin 838 kişinin de yakalandığı belirtilen koronavirüs salgınındaki yayılmayı yavaşlatmak için böyle bir karar alındığını belirten Alman yetkililer, sınır uygulamasını resmen başlattı.

ALMAN VATANDAŞLARI ÜLKEYE GİREBİLECEK

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, kapatılan sınır uygulamasında , mal taşıyan araçların ve sınır ötesinde işe gidip gelen insanların kısıtlamalardan muaf olduğunu açıkladı.

Seehofer, komşu ülkelerdeki Alman vatandaşlarının içeri girmesine ise izin verileceğini ve Almanya'nın komşularına ve Avrupa Komisyonu'na konu hakkında bilgi verildiğini de sözlerine ekledi.