Almanya sokaklarında başıboş köpeklerinin olmamasının sırrı

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri...

Sokaklarda dolanan başıboş köpekler, vatandaşlar için ciddi bir tehlike yaratmaya devam ediyor.

Son haftalarda köpeklerden kaynaklı yeni yaralanma ve ölüm vakaları yaşanırken belli bir grup ise köpeklerin sokaklarda kalmasını savunuyor.

Ülkede başıboş köpeklere ilişkin yaşanan tartışmaların fitili yeniden ateşlenirken sokaklarında sahipsiz hayvan bulunmayan Almanya'da uygulanan model gündeme geldi.

HER BİRİ KİMLİKLENDİRİLEREK ULUSAL VERİ TABANINA KAYDEDİLİYOR

Almanya’da sokak hayvanlarına yönelik uygulanan katı yasal düzenlemeler ve merkezi kayıt sistemleri sayesinde sokaklarda başıboş köpek bulunmuyor.

Ülkedeki tüm köpeklerin mikroçip taşımaları, kimliklendirilerek ulusal veri tabanlarına kaydedilmeleri ve bir evcil hayvan pasaportuna sahip olmaları yasal bir zorunluluk.

KÖPEK SAHİPLERİNDEN VERGİ ALINIYOR

Yerel yönetimler tarafından yürütülen "Hundesteuer" adlı yıllık köpek vergisi uygulaması kapsamında sahipler, yaşadıkları eyalete ve şehre bağlı olarak normal ırklar için genellikle 50 ila 200 euro arasında bir meblağ ödemektedir.

Toplum güvenliğini tehdit edebilecek tehlikeli veya listedeki bazı özel ırklar için ise bu lüks tüketim vergisi yıllık 600 ila 800 euro seviyelerine, hatta bazı bölgelerde daha da yukarısına kadar tırmanabilmektedir.

Bu doğrultuda, tehlikeli bir ırk sahiplenmenin yıllık bedeli TL cinsinden bakıldığında 42 bin 400 lirayı aşan yüksek bir maliyet anlamına gelmektedir.

SORUMLULUKTAN KAÇANLAR AĞIR CEZALARA TABİ TUTULUYOR

Vergi politikasının yanı sıra köpek sahiplerinin kamusal alanlarda evcil hayvanlarının dışkılarını temizleme ve çevreyi kirletmeme konusunda çok kesin yasal yükümlülükleri ve ağır para cezaları bulunmaktadır.

Almanya genelinde köpek sahibi olmak isteyen kişiler, ticari üreticilerin yanı sıra büyük oranda devlet destekli veya gönüllü koruma altındaki gelişmiş hayvan barınaklarından sıkı denetimlerle sahiplenme prosedürlerini tamamlamaktadır.

TEHLİKELİ IRK KISITLAMALARI

Almanya genelinde Pitbull ve Bull Terrier gibi agresif eğilimli bazı köpek ırklarının ülkeye ithal edilmesi veya ticari amaçla üretilmesi tamamen yasaktır.

Bu kategorideki köpekleri sahiplenmek isteyen kişilerin, sabıka kaydı kontrolü ve özel bir mizaç/karakter testini başarıyla tamamlama şartı bulunmaktadır.

Ayrıca, tehlikeli ırk statüsündeki köpekler için uygulanan yıllık "Hundesteuer" lüks tüketim vergisi normal türlerin birkaç katı olacak şekilde tahsil edilmektedir.

BARINAK SİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİ

Almanya'daki hayvan barınakları, devlet destekleri ve sivil bağışlarla işletilen son derece modern tesislere sahip.

Alman Hayvan Refahı Yasası gereğince, tedavi edilemez ağır bir hastalık veya kamu güvenliğine kesin tehdit oluşturmadığı sürece sağlıklı hayvanların uyutulması yasal olarak yasak.

Barınaktan hayvan sahiplenmek isteyen kişilerden ticari bir ücret yerine sembolik bir koruma bedeli alınırken kişinin yaşam koşulları uzmanlarca titizlikle inceleniyor.