Almanya: Türkiye S-400 alacağı için endişeliyiz

Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı S-400'ler için NATO ülkeleri bu alış satışı onaylamıyor.

Son olarak Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Türkiye'nin Rus füze savunma sistemi S-400'leri satın alma planının Alman hükümetinde büyük endişe yarattığını söyledi.

"ENDİŞELİYİZ"

Başkent Üniversitesi ve Konrad Adenauer Vakfı işbirliği ile düzenlenen İstanbul Güvenlik Konferansında konuşan Alman Büyükelçi, "Türkiye'nin Batı İttifakına sıkı bir şekilde kenetlenmiş kalmaya devam etmesini istediklerini, bu nedenle S-400'lerin satın alınmasını büyük endişeyle karşıladıklarını" belirtti.

Almanya'nın planlanan satın alma konusunda ABD ve diğer NATO partnerlerinin endişelerini paylaştığını belirten Erdmann, "Her devlet silah sistemleri satın almakta özgürdür. Ancak NATO ile uyumlu olmayan bir sistemde karar kılması durumunda Türkiye'nin bunun sonuçlarını hesaba katması gerekir" diye konuştu.

S-400'ÜN FÜZE HEDEFLERİ

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

HEDEFTEKİ HAVA UÇAKLARI

Sistemin hedefleri arasında B-2 ve F-117 hayalet uçaklar, B-1, F-111 ve B-52H stratejik bombardıman uçakları, EF-111A ve EA-6 elektronik harp uçakları, TR-1 keşif uçağı, E-3A ve E-2C erken uyarı radar (AWACS) uçakları, F-15, F-16, F-35 ve F-22 savaş uçakları, Tomahawk füzeleri ve balistik füzeler yer alıyor.

S-400'ÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

Şu anda dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak belirtilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil etmektedir.

Üreticisi: Almaz-Antey silah şirketi

Konuşlandığı Yerler: Moskova, Suriye, Kaliningrad, Kırım

Kullanılmaya BaşlanmaTarihi: 2007

Menzil: 400 kilometre

Hız: Saniyede 4,8 km

Azami Hedef İrtifası: 30 km

Eşzamanlı Takip: 80 hedef

Hedef Türü: Uçak, seyir füzesi, orta menzilli füzeler, İHA ve diğer havadan izleme sistemleri

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S-300'ÜN GELİŞMİŞ VERSİYONU

S-400'lerdeki mevcut teknolojinin yüzde 70 ile 80'i bir önceki model olan S-300'den alınmış. Alınan özellikler arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor.

400 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

S-400 sistemi, insanlı veya insansız her türlü hava aracını ve hem balistik füzeleri hem de seyir füzelerini imha etme yeteneğine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre.

EŞ ZAMANLI OLARAK 80 HEDEFİ VURUYOR

S-400'ler her hedefe iki füze kitleyebiliyor. Eş zamanlı olarak da 80 hedefi vurabiliyor. En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha edebiliyor.

Sistemde yer alan bir füze yaklaşık 1.8 ton. Uzunluk 8 metre ve çapı da 50 santimetre. 145 kiloya kadar da savaş başlığı taşıyabiliyor.