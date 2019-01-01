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Almanya VJTF'nin komutasını devraldı

Almanya Silahlı Kuvvetleri NATO'nun VJTF 2019 yılı komutanlığının başına geçti.

AA | 01.01.2019 - 21:29..
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Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'nın VJTF'nin 2019 yılı komutanlığının İtalya’dan devraldığı ifade edildi.

VJTF'nin 2019’da yaklaşık 8 bin askerden oluşan çok uluslu bir birliğin 4 bin askeri Alman ordusu tarafından sağlanacağı belirtilen açıklamada, diğer askerlerin Fransa, Hollanda ve Norveç’ten geleceği bildirildi.

NATO üyelerinin her yıl dönüşümlü olarak komutanlığının devraldığı VJTF, 2018’de İtalya komutanlığını yapmıştı. 2020’de gücün komutanlığını Polonya’nın devralması planlanıyor.

VJTF'nin, 2014'te Rusya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan gelebilecek risklere ve tehditlere karşı kabiliyetlerinin geliştirilmesi kararlaştırılan NATO Mukabele Kuvveti (NRF) bünyesinde kurulmasına karar verilmişti.

DİPLOMATİK FALİYETLER YÜRÜTÜLMÜŞTÜ

VJTF'nin büyük krizler oluşması durumunda hızlı takviye görevi görecek iki ek birlik tarafından desteklenmesi öngörülüyor. Birliğin çatışma bölgelerine müdahale etmek için 48 saat içinde hazır olması gerekiyor. Birlikteki asker sayısının 40 bine çıkarılması planlanıyor.

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