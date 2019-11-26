Almanya'da çiftçiler tarım politikasını protesto etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de çiftçiler, Federal Meclis'te bugün görüşülecek tarım bütçesini, hükümetin çevreyi korumak için aldığı sert tedbirler için toplandı.

Traktörlerin başkentte trafiği felç ettiği eylem, akıllara Hollanda'yı getirdi. Hollanda'da da binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasını protesto etmek için traktörlü eylem yapmıştı.

"ÇİFTÇİ OLMAZSA GIDA OLMAZ"

Şehrin tarihi Brandenburg Kapısı ve yakınında bulunan Federal Meclis çevresine traktörlerle gelen çiftçilerin traktörlerine, ''Çiftçi olmazsa gıda olmaz, çiftçi olmazsa gelecek olmaz'' yazılı pankartlar astı.

ALMANYA'DA TARIMIN GELECEĞİ TEHLİKEDE

Almanya'da tarımın geleceğinin tehlikede olduğunu dile getiren eylemci, "Geleceğimiz tehlikede. Bizim çocuklarımızın geleceği garanti altında değil. Buna karşı önlemler alınmalı." dedi. Bu arada, binlerce traktörün başkent merkezine girmesi nedeniyle trafik de felç oldu.