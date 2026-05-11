Almanya'da 12 şirketten biri iflasla karşı karşıya

Almanya ekonomisinde şirketler üzerindeki baskı her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yayımlanan son anket, iş dünyasında endişe verici bir tabloyu ortaya koydu. Ülkede her 12 şirketten birinin faaliyetlerini sürdürme konusunda ciddi risk taşıdığı bildirildi.

ŞİRKETLERDE KRİTİK UYARI SEVİYESİ

Ifo’nun nisan ayı iş dünyası anketine göre, şirketlerin yüzde 8,1’i mevcut ekonomik koşullarda ayakta kalma konusunda ciddi endişe taşıyor. Bu oran, Almanya’da şirketlerin önemli bir bölümünün kırılgan bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Sipariş eksikliği, artan maliyetler ve ekonomik durgunluk, işletmelerin en temel sorunları arasında yer alıyor.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE REKOR RİSK

En yüksek riskin görüldüğü sektörlerin başında perakende geliyor. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 17,4’ü varoluşsal tehdit altında olduklarını belirtti. Bu oran, Ifo tarafından “rekor seviyeye yakın” olarak değerlendirildi.

Tüketici harcamalarındaki düşüş, çevrim içi ticaretin hızlı yükselişi ve düşük maliyetli yabancı tedarikçiler, geleneksel perakende yapısını ciddi şekilde zorluyor.

SEKTÖRLER GENELİNDE KRİTİK DURUM

Hizmet sektöründe risk oranı yüzde 7,6 seviyesinde ölçülürken, özellikle konaklama ve gastronomi alanında bu oran yüzde 20’ye yaklaştı.

İmalat sanayisinde ise oran yüzde 7,5’e gerilese de yüksek enerji maliyetleri ve küresel rekabet baskısı nedeniyle sektör üzerindeki risk devam ediyor.

İnşaat sektöründe ise iflas endişesi taşıyan şirketlerin oranı yüzde 7,3’e yükseldi.

ÜÇ TEMEL KRİZ BAŞLIĞI

Ifo raporunda, tüm sektörleri etkileyen üç ana soruna dikkat çekildi. Bunlar; sipariş eksikliğine bağlı talep düşüşü, artan işletme ve enerji maliyetleri ile ağırlaşan bürokratik süreçler olarak sıralandı.

Bu üç faktörün birlikte hareket etmesi, şirketlerin mali yapısını zayıflatıyor.

“İFLAS DALGASI SÜREBİLİR” UYARISI

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, ekonomik görünümün hâlâ kırılgan olduğuna dikkat çekerek iflas riskinin devam edeceğini belirtti.

Wohlrabe, jeopolitik belirsizliklerin ekonomik ortamı zorlaştırdığını ifade ederek, iflas vakalarının önümüzdeki aylarda da yüksek seviyelerde seyretmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

TALEP DARALMASI ZİNCİRLEME ETKİ YARATIYOR

Uzmanlar, ayrıca ekonomik sıkıntıların sadece bireysel şirketleri değil, tedarik zincirinin tamamını etkilediğine dikkat çekiyor. Bir sektörde yaşanan daralmanın diğer alanlara da hızla yayıldığı belirtiliyor.

Müşteri kaybı ve sipariş iptallerinin, üreticiden hizmet sağlayıcılara kadar geniş bir ekonomik alanı doğrudan etkilediği vurgulanıyor.