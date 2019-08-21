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Almanya'da 8 yaşında 140 kilometre hız yaptı

Evden ailesinin otomobilini çalan 8 yaşındaki çocuk, otoyolda 140 kilometre hızla yolculuk yaptı.

Haber Merkezi | 21.08.2019 - 15:49..
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Almanya Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Soest kasabasında yaşayan aile, yerel polise dün akşam saatlerinde yaptığı başvuruda, 8 yaşındaki oğullarının araçlarını çaldığını söyledi.

POLİS BULDUĞUNDA AĞLIYORDU

Gece yarısını biraz geçe yetkililerle bir kez daha bağlantı  kuran anne, oğlunun A44 otoyolunda olduğu bilgisini verdi. Çocuk, Dortmund kentine giden A44 otoyolundaki bir dinlenme cebinde çarşamba sabahı bulundu. Polis olay yerine vardığında çocuğu, gözyaşlarına boğulmuş bir halde gördü.

İLK SÖZÜ: SADECE BİRAZ ARABA KULLANMAK İSTEDİM

Aracın arkasına tehlike ikaz ışıkları ve ufak bir üçgen uyarı levhası da koyan çocuk, yüksek hızlı bu gezinti nedeniyle iyi hissetmediğini ve bu nedenle kenara çektiğini anlattı. Polis, çocuğun ilk sözünün “Sadece biraz araba kullanmak istedim.” olduğunu aktardı. Bu tehlikeli kaçamak sırasında kimsenin yaralanmadığı ve herhangi bir şeye zarar verilmediği belirtildi. Çocuğun özel arazide araba kullandığı, go-kart yaptığı ve düzenli olarak da çarpışan arabalara bindiği kaydedildi.

Almanya'da 8 yaşında 140 kilometre hız yaptı

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