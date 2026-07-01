Almanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle tramvay hatlarındaki derz dolguları eridi

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Avrupa, rekor kıran bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletinde, özellikle Leipzig'de hava sıcaklıkları gölgede 40-42 dereceye kadar yükseldi.

AŞIRI SICAKLAR ALTYAPIYI DA ETKİLEDİ

Bu aşırı sıcaklık, özellikle asfalt ve beton derz dolgusu kullanan eski tramvay altyapısını doğrudan etkiledi.

Benzer sorunlar, Nürnberg gibi Almanya'nın diğer şehirlerinde de görüldü.

YÜKSEK SICAKLIK RAYLARDAKİ DOLGU MALZEMESİNİ ERİTTİ

Bu olay, iklim değişikliğiyle ilişkili aşırı hava olaylarının ulaşım altyapısına etkisini gözler önüne serdi.

Yüksek sıcaklıklar, raylar ile yol yüzeyi arasındaki derz doldurma malzemesinin erimesine, raylara ve makaslara akmasına veya topaklanmasına yol açtı.