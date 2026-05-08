Almanya'da bankada rehine krizi: 6 saatlik operasyonla 2 çalışan kurtarıldı

Almanya’nın Sinzig beldesinde bir banka şubesinde yaşanan rehin alma krizi, güvenlik güçlerinin yaklaşık 6 saat süren operasyonuyla sona erdi. Bankada kilit altında tutulan iki çalışan, özel polis biriminin düzenlediği baskınla sağ salim kurtarıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

BANKADA 6 SAATLİK GERGİN BEKLEYİŞ

Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Sinzig merkezindeki Volksbank şubesinde sabah saatlerinde başlayan rehin alma girişimi, bölgede güvenlik alarmına neden oldu.

Bankada iki çalışanın zorla alıkonulduğu süreç boyunca polis ekipleri bölgeyi tamamen güvenlik çemberine aldı.

ÖZEL POLİS OPERASYONU İLE KURTARMA

Yerel saatle 14.15 sıralarında özel polis timleri banka şubesine operasyon düzenledi. Baskında, içeride kilitli tutulan iki rehinenin bulunduğu odaya ulaşıldı ve çalışanlar sağ olarak kurtarıldı.

Operasyon sırasında güvenlik güçlerinin binanın çevresinde geniş önlem aldığı, havadan da helikopterlerle bölgenin takip edildiği bildirildi.

ŞÜPHELİ YA DA ŞÜPHELİLER KAÇTI

Baskın sırasında rehineleri alan kişi ya da kişilerin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Güvenlik güçleri, bölge genelinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

ZIRHLI ARAÇ DETAYI VE İLK İDDİALAR

Yerel basında yer alan ve görgü tanıklarına dayandırılan bilgilere göre, sabah saatlerinde zırhlı bir aracın banka şubesine geldiği ve kimliği belirsiz bir kişinin sürücüyü tehdit ettiği öne sürüldü.

Bu iddiaların soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.