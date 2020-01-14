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Almanya'dan Libya Konferansı'na davet

Angela Merkel, 19 Ocak'ta Libya Konferansı için birçok ülkeye davette bulundu.

AA | 14.01.2020 - 16:23..
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Almanya'dan Libya Konferansı'na davet

Libya'daki krizin çözümü için Başbakan Angela Merkel’in planladığı Libya için "Berlin Konferansı", önümüzdeki pazar günü gerçekleşecek...

Federal hükümet, konferansın 19 Ocak’ta düzenlenebilmesi için hazırlıklara başladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak'ta Libya Konferansı için birçok ülkeye davette bulundu.

DAVET EDİLEN ÜLKELER AÇIKLANDI

Davet edilen ülkeler Türkiye, Rusya, ABD, İtalya, Çİn, Fransa, Rusya ve İngiltere oldu.

Konferansa 8 bin km ötedeki Çin'in ve 10 bin km ötedeki ABD'nin davet edilmesi şaşırttı...

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