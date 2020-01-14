Almanya'dan Libya Konferansı'na davet

Blackburn kentinde, teslim olan bir şüphelinin, polisler tarafından darbedilerek gözaltına alındığı görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

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Cenk Tosun: Euro 2020'ye hazır olmak için ayrıldım

Everton'dan kiralık olarak Crystal Palace'a transfer olan Cenk Tosun, ayrılık nedeni olarak daha fazla forma şansı bulup, EURO 2020'ye hazır olmak için böyle bir karar aldığını açıkladı.