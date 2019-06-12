Almanya’da bir fabrikada çıkan yangın korkuttu

Amanya’nın Kuzey -Ren Vestfalya eyaletine (KRV) bağlı Mönchengladbach kentinde, bir marangozhanede sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.

TÜM YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Yangına yüzlerce itfaiye ekibi müdahale ederken, fabrikaya yakın tüm yollar trafiğe kapatıldı.

EVLER BOŞALTILDI

Düsseldorf şehri yakınlarındaki bir marangozhanede meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, itfaiye sözcüsü Frank Nieen, fabrikaya yakın alanlarda ikamet edenlerin evlerinin boşaltıldığını belirtti.

ÇALIŞMALAR TÜM GÜN DEVAM EDECEK

Yangında, şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, yangının diğer alanlara sıçramaması için çalışmaların tüm gün süreceği ifade edildi.