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Almanya'da camiye boyalı saldırı

Duisburg Mevlana Camisi'ne düzenlenen saldırıda, caminin duvarına boyayla Yahudiliğin sembolü "Davud Yıldızı" çizildi.

AA | 30.12.2018 - 22:19..
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İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı'na bağlı Cami Derneği Başkanı Hulusi Yüksel, yaptığı açıklamada, saldırı sonrası polise ihbarda bulunduklarını ve hukuki olarak işin takipçisi olacaklarını söyledi.

Almanya'da camiye boyalı saldırı

POLİS İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Yüksel, "Camimizin inşaatı yaklaşık 1.5 yıldır devam ediyor. Saldırının kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Bu bölgede cami inşaatına ufak tepkiler dışında ciddi anlamda Türk ya da İslam düşmanlığı yok. Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz." dedi.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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