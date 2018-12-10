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Almanya'da demiryolu grevi

Ülkede bugün sabah 05.00 ile 09.00 arasında demiryolu çalışanları greve gitti.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 08:25..
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Seferlerdeki aksamaların tüm güne yayılabileceği belirtiliyor.

EVG ile Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) arasında iki aydır süren ücret pazarlıkları Cumartesi günü başarısızlıkla sonuçlanmış ve sendika bunun üzerine grev ilan etmişti.

"GERGİNLİĞİ GEREKSİZ OLARAK TIRMANDIRMA"

Alman Demiryolları grev ilanını "gerginliği gereksiz olarak tırmandırma" olarak niteledi.

Almanya'da demiryolu grevi

Sendikaya yüzde 7'lik ücret artışı önerdiklerini belirten Alman Demiryolları İnsan Kaynakları Müdürü Martin Seiler, "Bu teklife karşılık müzakere masasını terk etmek, kabul edilemez ve Noel döneminin ortasında müşterilerimizi tamamen gereksiz yere tedirgin ediyor” diye konuştu.

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